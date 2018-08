Grevenbroich: Im Stadtpark fehlen Bänke

Grevenbroich Stadt lässt drei Doppel-Sitzgelegenheiten im Grevenbroicher Stadtpark abbauen

Sechs Doppelbänke sind im Stadtpark von heute auf morgen verschwunden – und das bringt Hans Hammelstein von der Senioren-Union in Rage. „Unmöglich“, schimpft der 82-jährige Elsener. „Kurz vor dem Jazz-Picknick am Sonntag baut die Stadt Bänke ab. Wo sollen ältere Menschen dann Platz nehmen?“

Warum die Sitzgelegenheiten aus Metall kurzfristig demontiert wurden, erklärt Rathaussprecher Stephan Renner so: „Sie waren in einem schlechten Zustand und werden wieder hergerichtet.“ In der Werkstatt der Stadtbetriebe würden sie nun abgeschliffen, grundiert, lackiert und danach wieder in den Park zurückgebracht. Eine Verbindung zum Jazz-Picknick sieht Renner allerdings nicht. Die Bänke hätten jenseits der Museumswiese gestanden, also in einem völlig anderen Bereich.