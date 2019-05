Freizeitfläche in Grevenbroich-Wevelinghoven : „Paten“ verschönern den Spielplatz am Heyerweg

Die Spielplatzpaten vom Heyerweg in Wevelinghoven nach getaner Arbeit. Foto: KJA. Foto: Stadt Grevenbroich

Im Rahmen der „72-Stunden“-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend wurde jetzt der Spielplatz am Heyerweg in Wevelinghoven verschönert. Beteiligt waren Schüler und Mitarbeiterinnen der Nachmittagsbegleitung an der Diedrich-Uhlhorn-Realschule.

Sie nutzen den Spielplatz insbesondere in den Sommermonaten häufig und fühlen sich deshalb mitverantwortlich für die Sauberkeit und die Gestaltung der Anlage.

Nicht nur die Reinigung der Spielgeräte und das Einsammeln von Müll standen auf dem Programm, auch die unansehnlichen Beton-Mauern sollten einen farbigen Anstrich erhalten. Gemeinsam mit Damian Bautsch, einem Künstler aus Düsseldorf, wurde von den Jugendlichen ein Motiv für die Mauer hinter den Tischtennisplatten entworfen und als Graffito umgesetzt. Eine zweite Mauer wurde von den jüngeren Realschülern mit bunten Blumen und Schmetterlingen bemalt. Die Sparkassenfiliale in Wevelinghoven unterstützt dieses Projekt mit einer Spende von 300 Euro und greift damit den jungen Künstlern finanziell unter die Arme.

Die Aktivitäten haben auch die Aufmerksamkeit der Nachbarschaft erregt, so dass neue Kontakte zwischen den Spielplatzpaten und dem Umfeld geknüpft werden konnten“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. „Einige boten auch ihre Hilfe an, und es ist zu hoffen, dass sich daraus ein gutes Miteinander entwickelt.“

(NGZ)