Gemeinden in Grevenbroich : Kirche startet mobiles Quartierscafé

Barbara Sterzel, Daniel Gentner und Marlies Hoff (v.l.) wollen beim mobilen Quartierscafé mit vielen Südstädtern ins Gespräch kommen.

Die Katholische Kirche will in der Südstadt aus dem Gotteshaus mehr raus zu den Menschen. Am Sonntag, 2. Juni, gibt es an der Kirche einen Probelauf für das mobile Quartierscafé, dabei werden Mitstreiter für das neue Angebot gesucht.

Ein Pavillon, Kaffee, Kekse – und viel Zeit für Gespräche, für Sorgen, Probleme und Ideen. Das soll ein neues Angebot der katholische Kirche in der Südstadt-Gemeinde St. Joseph bieten – das mobile Quartierscafé. „Wir wollen raus aus der Kirche und aus unserem gewohnten Umfeld und hin zu den Menschen mitten in ihren Alltag“, erklärt Daniel Gentner. Der 32 Jahre alte Gemeindereferent im Sendungsraum Katholische Kirche in Grevenbroich und Rommerskirchen gehört zu den Organisatoren des Quartiercafés, das an unterschiedlichen Stellen in der Südstadt aufgebaut werden soll.

Klar haben die Katholische Kirchengemeinde und das Seelsorgeteam bereits Kontakt zu vielen Südstädtern. Doch beispielsweise in die Gottesdienste und zu den Gruppentreffen „kommt eine begrenzte Anzahl von Menschen“ sagt Gentner. „Wir wollen uns mit dem mobilen Quartierscafé in unserem Lebensumfeld auf den Weg machen, sehen, was da los, wo wir Menschen unterstützen können. Was bewegt Menschen in der Südstadt – und wie kann Kirche sich hier einbringen?“, erläutert der Gemeindereferent.

Info Familiengottesdienst „Abenteuerland“ „Abenteuerland“ Gute Erfahrung gibt es der Südstadt mit einem anderen Angebot: dem „Abenteuerland“ – einem Familiengottesdienst „bunt, wild, laut, anders“, wie Gentner erklärt. Resonanz 80 bis 120 Kinder nicht nur aus Grevenbroich kommen zu diesen Gottesdiensten mit „Spielstraße“ im Vorfeld.

Insgesamt herrsche „in der kirchlichen Landschaft im Erzbistum eine Offenheit, um nach neuen Wegen zu suchen, die frohe Botschaft zu verkünden“. Beim Quartierscafé „geht es uns darum, mal nachzuhören, was bei den Nachbarn los ist – was dort gut läuft und ihnen Freude bereitet, was aber vielleicht auch Sorgen oder Probleme macht“, sagt Barbara Sterzel, die als Engagementförderin in der Pfarreiengemeinschaft tätig ist und beim Projekt mit aktiv ist. Gentner betont, „dass wir am Pavillon nicht mit der Bibel stehen werden, sondern wir wollen anpacken.“ Geplant ist unter anderem auch eine „beschreibbare Tischdecke“, auf die Besucher Sorgen, Ideen und Anregungen notieren können.

Die Südstadt ist, wie der Gemeindereferent erläutert, der einzige städtisch geprägte Stadtteil in der Pfarreiengemeinschaft Vollrather Höhe. In den Dörfern sei Nachbarschaftshilfe präsenter als in Teilen der Südstadt. Zurzeit suchen Sterzel und Gentner Menschen, die das Quartierscafé unterstützen und etwas Zeit für die Termine mitbringen.

Interessierte können am kommenden Sonntag, 2. Juni, zum Probelauf für das „Café Allen & Überall“, das soll der Name des Quartiercafés sein, kommen. Start ist an der katholischen Kirche St. Joseph nach der Messe (sie beginnt um 11 Uhr), also etwa gegen 11.45 Uhr. Dann können die Interessenten miteinander ins Gespräch kommen, und sie erhalten Informationen, wie sie unterstützend tätig werden können. Ein Treffen zur weiteren Planung findet am Dienstag, 18. Juni, 19 Uhr, in der Bücherei St. Joseph, An St Josef 1, statt.