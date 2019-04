Bürgermonitor : Stadtpark in Grevenbroich soll mit neuen Bänken ausgerüstet werden

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt insgesamt sechs Sitzgelegenheiten aus Drahtgeflecht entfernt.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt insgesamt sechs Sitzgelegenheiten aus Drahtgeflecht entfernt. Sie wurden im Frühjahr zwar neu aufgebaut, allerdings konzentriert an einer Stelle – nämlich auf einer Terrasse nahe des Parkeingangs. „Da stehen sie recht gut, allerdings fehlen nun Bänke in der restlichen Anlage“, beklagt Hans Hammelstein. Da die Stadtverwaltung keine weitere „Möblierung“ der Grünzone vorsieht, hatte der 82-Jährige nun die Seniorenvertreter aus der Stadt Grevenbroich mobilisiert.

An der Tour nahmen Ewald Wörmann und Holle Scholemann von der Senioren-Union, die beiden städtischen Seniorenbeauftragten Wolfgang Latzel und Wolfgang Norf sowie ein Vertreter des Stadtpark-Fördervereins teil. „Beim Rundgang, der auch zur Apfelwiese führte, waren sich alle Beteiligten einig, dass es einige schöne Plätze gibt, an denen Ruhebänke fehlen“, schildert Hans Hammelstein. Beispielhaft nennt er die Wiese vor dem Museum der niederrheinischen Seele – „von dort aus bietet sich ein herrlicher Blick auf die Erft und die Stadtparkinsel“.

