Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Zwischen Ausbildungsplatz und Hörsaal

Sie stellten Arbeitsmarktzahlen und Triales Studium vor (v.l.): René Steinwartz, Elisa Escher, Frank Mund, Claudia Kamper und Thomas Hornung. Foto: Isabella Raupold

Rhein-Kreis Kurzentschlossene Jugendliche haben noch viele Möglichkeiten, in eine Ausbildung einzusteigen – unter anderem mit einem Trialen Studium. Viele Betriebe sind noch auf der Suche nach Nachwuchs.

Der Arbeitsmarkt ist stabil. Das betonte Claudia Kamper, Bereichsleiterin der auch für den Rhein-Kreis zuständigen Agentur für Arbeit Mönchengladbach, am Mittwoch bei der Vorstellung der monatlichen Arbeits- und Ausbildungsmarktzahlen im Autohaus Dresen in Mönchengladbach. Der Ort war bewusst gewählt: Thema waren auch die vielfältigen Möglichkeiten, nach einem Schulabschluss in die berufliche Ausbildung oder in ein Studium einzusteigen.

Im Zentrum stand das Triale Studium, für das sich zum Beispiel die angehende Mechatronikerin Elisa Escher entschieden hat. Die Triale Studentin ist zugleich Auszubildende im Autohaus. „Dieser Weg ist der beste Garant, um niemals arbeitslos zu sein. Wir arbeiten seit Jahren eng mit unseren Netzwerkpartnern zusammen, der Kreishandwerkerschaft und der Hochschule Niederrhein, um die Fachkräftesicherung in unserer Region zu unterstützen und attraktiv zu gestalten“, betonte Kamper.

Info Arbeitslosenquote bleibt im Rhein-Kreis stabil Geschäftsstelle Neuss Die Arbeitslosenquote beträgt im Mai 2019 5,4 Prozent. Geschäftsstelle Dormagen Arbeitslosenquote: 4,3 Prozent. Geschäftsstelle Grevenbroich Arbeitslosenquote: 4,4 Prozent.

Beim Blick auf die aktuelle Arbeitslage stellte sie fest, dass im Mai 2019 im Rhein-Kreis Neuss und in Mönchengladbach 24.683 Personen arbeitslos gemeldet waren. Es gebe im Verhältnis zum Vormonat ein Plus von 120 Arbeitslosen, die prozentual eine Steigerung von 0,5 Prozent ausmachen, während im Vergleich zum Mai 2018 die Zahl der Arbeitslosen um 7,5 Prozent sank. Das sind die Zahlen für den gesamten Agenturbezirk. Im Rhein-Kreis Neuss hielt sich die Arbeitslosenquote wie im Vormonat bei fünf Prozent. Im Mai 2018 waren es 5,3 Prozent. In der Geschäftsstelle Neuss beträgt die Arbeitslosenquote im Mai 2019 wie im Vormonat 5,4 Prozent (Mai 2018: 5,7 Prozent), in der Geschäftsstelle Dormagen stieg sie im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent auf 4,3 Prozent (Mai 2018: 4,8 Prozent). In der Geschäftsstelle Grevenbroich ging sie hingegen im Vergleich zum April 2019 um 0,1 Prozent auf 4,4 Prozent zurück (Mai 2018: 4,6 Prozent). Die Geschäftsstelle Neuss umfasst die Städte Neuss, Korschenbroich, Kaarst und Meerbusch. Zur Geschäftsstelle Dormagen zählt nur die Stadt Dormagen. Zur Geschäftsstelle Grevenbroich zählen Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist laut Kamper gering, der derzeitige leichte Anstieg vermutlich jahreszeitlich bedingt, da gerade die Ausbildungen enden. Kamper stellte fest, dass der Stellenmarkt insgesamt verhalten bleibt und appellierte an Betriebe, freie Stellen zu melden. Die Arbeitsagentur werde helfen bei Weiterbildungskosten, um Arbeitsplatzprofile zu verbessern. In Richtung Berufsanfänger betonte Kamper: „Wir haben noch ausreichend Ausbildungsstellen, die unbesetzt sind.“ Den leichten Rückgang bei Bewerbern erklärte sie mit dem Trend zum weiterführenden Schulbesuch und höheren Studienneigung. Thomas Hornung, Gesamtleiter Service im Autohaus, bestätigte einen allgemeinen Fachkräftemangel. „Führungskräfte fallen nicht von den Bäumen. Man muss sie ausbilden. Die beste Erfahrung mit Mitarbeitern haben wir immer dann, wenn deren Ausbildung in einem unserer Häuser begonnen haben.“ Er betonte, dass der Betrieb nicht nur Mechatroniker brauche, sondern auch Führungskräfte mit kaufmännischer Kompetenz.