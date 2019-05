„Theater der Dämmerung“ zu Gast in Grevenbroich : Ein Nachmittag mit Licht und Schatten

Friedrich Raad (l.) und Wanja Kilber waren mit ihrem Schattentheater zu Gast in der Villa Erckens. In zwei Vorstellungen inszenierten sie deutschen Balladenklassiker. Foto: Marc Latsch

Grevenbroich Seit rund 25 Jahren tourt Friedrich Raad mit seinem „Theater der Dämmerung“ durch das Land. In der Villa Erckens in Grevenbroich präsentierte er am Mittwoch Balladenklassiker – auf seine ganz eigene Art.

Friedrich Raad braucht nicht viel, um seine Zuhörer in eine andere Welt mitzunehmen. Nur Licht, Schatten und seine beweglichen Scherenschnittfiguren. Mit diesem kleinen Ensemble tourt er seit rund 25 Jahren durchs Land und präsentiert Märchen, Volkslieder und Balladen. Am Mittwoch war er in der Villa Erckens zu Gast.

In zwei Vorstellungen widmete sich Raad den deutschen Balladenklassikern. Schiller, Goethe und Fontane standen auf dem Programm. Aber auch unbekanntere Werke wie das „Fingerhütchen“ von Conrad Ferdinand Meyer. Raad stand dabei wechselnd selbst im Rampenlicht oder trat hinter sein Schattentheater zurück. Sein Kollege Wanja Kilber kümmerte sich um Figuren und Bühnenbild.

Info Schattentheater aus Leichlingen Friedrich Raad Der gebürtige Augsburger zog als Kind nach Stuttgart und arbeite dort an seiner Schauspielkarriere. Der Liebe wegen zog er 1998 nach Düsseldorf. Heute lebt er in Leichlingen. Theater der Dämmerung 1993 gründete Raad sein eigenes Schattentheater. Seitdem tourt er durch In- und Ausland. Rund 5000 Vorstellungen hat er bislang gegeben.

Raad verdingte sich eigentlich als Schauspieler, als in ihm die Erinnerung an ein Kindheitserlebnis hochkeimte. Mit fünf Jahren sah er in Stuttgart sein erstes Schattentheater. Das wollte er auch. Er beendete sein Engagement an einem freien Theater in Stuttgart und ging mit seinen Scherenschnittfiguren auf Tournee. Rund 5000 Vorstellungen hat er seitdem gegeben. In Kindergärten, in Seniorenheimen und auf Bühnen im In- und Ausland.

Seinen Ursprung als Schauspieler merkte man Raad auch in Grevenbroich an. Besonders bei den Stücken, die er „nur“ rezitierte und er nicht mit seinen Figuren begleitete. Mit vollem Stimm- und Körpereinsatz schlüpfte er in ein breites Rollenrepertoire vom Erlkönig bis hin zum Heinzelmännchen von Köln. Gekonnt bezog er dabei auch sein Publikum mit ein, dass zumindest in der Nachmittagsvorstellung einen hohen Altersschnitt aufwies. Unter den Zuschauern entstand ein regelrechter Rezitations-Wettbewerb. Wer immer eine Zeile wusste, sprach sie mit. Die Bewunderung des Sitznachbarn war gewiss.

Die Höhepunkte der Vorstellung waren allerdings jene Stücke, in denen das Schattentheater zum Einsatz kam. Vor bunt verspieltem Hintergrund inszenierten Raad und Kilber Stücke wie Fontanes „Herr von Ribbeck“. Das Licht wurde gedämmt und die Zuschauer starrten gebannt auf die kleine Bühnenleinwand. Im Hintergrund rezitierte Raad weiter. Mit wenig Aufwand entführte er das Publikum so in die Welt der klassischen Balladen.

Überhaupt lebte der ganze Auftritt von Raads Ausstrahlung. Er präsentierte sich als begnadeter Alleinunterhalter, der zwischen Stimmungen und Betonungen sekundenschnell wechseln konnte. Der das Heinzelmännchen mit der selben Inbrust wie den „Handschuh“ von Schiller darbot. So endete der Nachmittag nach rund einer Stunde mit großem Applaus und gut gelaunten Akteuren, dies- und jenseits des Vorhangs.