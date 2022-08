Unfälle in Jüchen und Grevenbroich : Zwei Motorradunfälle an nur einem Tag - zwei Personen schwer verletzt

Grevenbroich/Jüchen Zwei Unfälle, zwei Motorradfahrer, zwei Schwerverletzte: Nur 45 Minuten trennten zwei Unfälle in Jüchen und Grevenbroich, bei denen zwei Männer schwer verletzt wurden. Und es gab noch mehr Gemeinsamkeiten.

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer fuhr am Montagabend, 15. August, gegen 19.45 Uhr, in Grevenbroich die Verlängerung der Glück-Auf-Straße in Richtung "Am Schimmelsbusch". Dann kam es zu einem Unfall. Die Hintergründe.Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Mann ohne Beteiligung Dritter und verletzte sich schwer. Die Ermittlungen ergaben, dass die Geländemaschine des Grevenbroichers nicht zugelassen ist. Darüber hinaus besitzt der Mann keinen Führerschein und es besteht zudem der Verdacht, dass er das Motorrad unter dem Einfluss von Drogen geführt hat.