Fahrradfahrer und Motorradfahrer stießen zusammen : Zwei Personen durch Unfall schwer verletzt

Korschenbroich Zwei schwer verletzte Personen hatte ein Unfall auf der Landesstraße 382 zur Folge. Ein Radfahrer und ein Motorradfahrer waren zusammengestoßen. Wie es das kam.

Am Samstag, 13. August, kam es in Korschenbroich um 9.58 Uhr auf der Landesstraße 382 in Fahrtrichtung Willich kurz hinter der Kreuzung Raderbroich/L382, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 53-jähriger Mönchengladbacher mit seinem Fahrrad den Radweg der L382 in Richtung Willich. Kurz hinter der Kreuzung Raderbroich wechselte er unvermittelt auf die Fahrbahn und übersah einen 32-jährigen Mönchengladbacher, der mit seinem Motorrad auf der L382 in Richtung Willich unterwegs war. Es kam Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer schwer verletzt wurden.