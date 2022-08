Unfall auf B59 : Toter Kradfahrer: Rommerskirchener festgenommen

Rommerskirchen Zwei Männer sind bei einem Zusammenstoß eines Motorrades und eines Autos in Pulheim lebensgefährlich verletzt worden. Ein Mann ist wenig später gestorben. Als Unfallverursacher wird ein Rommerskirchener verdächtigt.

Einer der beiden starb kurze Zeit später im Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Der Gesundheitszustand des zweiten Patienten ist nach derzeitiger Auskunft der behandelnden Ärzte weiterhin kritisch. Der Autofahrer flüchtete laut Zeugenaussagen am späten Samstagabend von der Unfallstelle. Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Verursacher des Unfalls nahmen die Beamten einen 38 Jahre alten Verdächtigen in Rommerskirchen fest. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 2,8 Promille.