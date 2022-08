Goldene Hochzeit in Elsen : In der Disko die Liebe für das Leben gefunden

Irmgard und Siegfried Wienands feiern Goldene Hochzeit. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Elsen Hinter einer Kneipe am Jüchener Bahnhof war eine Disko, in der sich 1969 die Jugend zum Tanz traf. So war es auch bei Irmgard und Siegfried Wienands. Sie kam aus Priesterath, er aus Elfgen – und in Jüchen lernten sie sich kennen. Vor 50 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Am Montag, 15. September, feiern die beiden ihre Goldene Hochzeit.

Siegfried Wienands (70) wurde in Alt-Elfgen geboren. Nach der Volksschule machte er eine Ausbildung bei der Post und blieb ihr bis zum Ruhestand treu. Seine Frau Irmgard (geborene Dresen) erlernte nach der Schule zunächst den Beruf der Schneiderin. Nach einer Umschulung zur Bürokauffrau arbeitete sie beim Straßenverkehrsamt und später für ein Subunternehmen im Frimmersdorfer Kraftwerk.

Relativ schnell nach dem ersten Treffen wurde aus den beiden ein Paar, das sich nach der Hochzeit in Alt-Elfgen niederließ. Im Oktober 1977 wurde Tochter Nicole geboren – und schon bald folgte der Umzug ins neue Haus in Elsen. Auch dort fühlen sich die beiden wohl und erfreuen sich einer sehr guten Nachbarschaft. „Trotzdem ist es nicht wie im alten Dorf, wo bei allen Häusern die Türen offen standen“, erinnert sich Siegfried Wienands an seinen Geburtsort, der dem Braunkohleabbau zum Opfer fiel.

Wienands war 30 Jahre im Tambourkorps Elsen aktiv, seit 55 Jahren gehört er dem Bürgerschützenverein an. Musikalisch hat er das Dudelsackspielen für sich entdeckt. Seine Frau pflegt Haus und Garten und geht fast jeden Tag mit ihrer Schwester eine Stunde Walken.