Landwirte aus Grevenbroich und Jüchen : Wie die Bauern die Traktor-Demo in Bonn erlebt haben

Die Landwirte protestierten vor dem Landwirtschaftsministerium in Bonn. Auf Transparenten stand beispielsweise: „Gibt es keine Bauern mehr, bleibt auch dein Teller leer“. Foto: dpa/Oliver Berg

Grevenbroich/Bonn Mehr als 500 Landwirte protestierten am Montag in Bonn gegen die Pflanzenschutzmittel-Pläne der EU-Kommission. Wie Grevenbroicher und Jüchener Bauern die Demo in Bonn erlebt haben – und wie lange sie mit dem Traktor unterwegs waren.

Gemeinsam mit über 500 weiteren Kollegen, machten sich am Montagmorgen auch rund 50 Landwirte aus Grevenbroich und Jüchen mit ihren Traktoren auf den Weg nach Bonn, um dort vor dem Landwirtschaftsministerium gegen die Pflanzenschutzmittel-Pläne der EU-Kommission zu demonstrieren. Organisiert wurde die Kundgebung vom Landwirtschaftsverband „Land sichert Versorgung NRW“. Dem Verband und den Landwirten, die sich an der Demo beteiligten, ging es vor allem um die „heimische Ernährungssicherheit“, die durch die geplante Einschränkung aller Pflanzenschutzmittel – auch in Gebieten, die für einen ökologischen Anbau freigegeben sind – nicht mehr sichergestellt werden könne.

Zu den Demonstrierenden gehörten am Montag auch Landwirt Dirk Klaßen aus Kelzenberg und sein Kollege Michael Henk aus Grevenbroich. Beide können den Verordnungsvorschlag der EU-Kommission in keiner Weise nachvollziehen. „Wir werden seit Jahren nicht gehört und sind am Ende immer wieder nur die bösen Landwirte“, sagt Henk. Klaßen befestigte deshalb auch ein selbstgebasteltes Transparent mit der Aufschrift „Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert“ an seine landwirtschaftliche Maschine.