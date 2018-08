Grevenbroicher Bündnis fordert: Land soll Westtangente überprüfen

Grevenbroich Das Bündnis gegen die Landstraße 361n richtet einen Appell an Politiker aus Stadt, Kreis und Land und fordert eine seriöse Überprüfung der sogenannten Westtangente.

In einem offenen Brief an Politiker aus Stadt, Kreis und Land – darunter die NRW-Minister Hendrik Wüst (Verkehr) und Lutz Lienenkämper (Finanzen) – fragen die Akteure um Janine Heinze und Dirk Schimanski nach den Gründen, warum am Bau der L 361n festgehalten wird. Dieses Projekt sei ökologisch falsch, fiskalisch fragwürdig und entspreche wohl „nicht dem Bürgerwillen“.