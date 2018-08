Grevenbroich: Tödlicher Badeunfall: Vierjähriger wird obduziert

Das Freibad an der Erftstraße in Bedburg ist in den Sommermonaten ein beliebtes Ziel vieler Grevenbroicher. Foto: Stadt Bedburg

Grevenbroich Noch ist unklar, wie ein vier Jahre alter Junge aus Grevenbroich im Bedburger Freibad ums Leben kam. Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen an die zuständige Staatsanwaltschaft Köln abgegeben.

Um die genaue Todesursache feststellen zu können, soll die Leiche des Jungen nun in die Pathololgie gebracht und obduziert werden, sagte Staatsanwältin Natalie Neuen. Mit einem Ergebnis sei in den nächsten Tagen zu rechnen. Parallel dazu werden weitere Zeugen gehört, die am Montag Nachmittag das Freibad an der Erftstraße besucht hatten. Zum Stand der Ermittlungen wollte sich Neuen nicht äußern.