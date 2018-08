Grevenbroicher fahren zur Skat-Weltmeisterschaft nach Berlin

Grevenbroicher Quartett hofft auf Erfolg : Skatspieler fahren zur WM nach Berlin

Grevenbroich Vier Spieler des Grevenbroicher Clubs „Skatfreunde“ werden an den Skat-Weltmeisterschaften teilnehmen, die am 17. August in Berlin beginnen. Vereinschef Joachim Morjan rechnet mit guten Erfolgen in der Bundeshauptstadt.

Mit Ari Burgers (53) und Michael Keil (58) fahren zwei erfahrene WM-Hasen nach Berlin. Burgers, das Aushängeschild des Clubs, spielte sich bereits sechs Mal bei einer WM in das Einzelfinale der besten 16 Akteure. Keil holte sich 1990 in Australien den dritten Platz. Karin Kronenberg (57) und Michael Gerharz (55) sehen hingegen ihrem ersten WM-Auftritt entgegen. Beide hatten aber bereits mehrfach an den Europameisterschaften der Skatspieler teilgenommen.

Rund 600 Aktive aus ingesamt 20 Nationen werden in Berlin erwartet, um acht Tage lang um den Sieg zu kämpfen Die Preisgelder für Sieger und Platzierte haben es in sich: Rund 100.000 Euro werden insgesamt in den einzelnen Wettbewerben und Konkurrenzen ausgespielt. Die 16 aussichtsreichsten Kandidaten treten nach dem Abschluss der „WM für alle“ in fünf separaten Serien untereinander völlig isoliert gegeneinander um den Weltmeister-Titel an.



„Das ist so wie bei der Papstwahl“, flachsen die Skatspieler, „acht Stunden bei Wasser und Brot – ohne Kontakt mit der Außenwelt.“

