Grevenbroich: Eltern spielen wichtige Rolle bei Fahrradprüfung.

Polizei und Schulen in Grevenbroich fordern : Eltern sollen mit Kindern Radfahren üben

Grevenrboich Polizei und Schulen fordern mehr Engagement von Eltern, mit ihren Kindern das Radeln zu trainieren.

Vorfahrt achten, Spur halten und Schulterblick: Was später auf der Autobahn Leben rettet, ist bereits beim Fahrradfahren von großer Bedeutung. Acht Kinder wurden bisher 2018 alleine in Grevenbroich im Straßenverkehr verletzt, das sind drei mehr als im ersten Halbjahr 2017. Ab der dritten Klasse lernen Grundschüler, was im Straßenverkehr beachtet werden muss. Neben Polizei und Schule stehen vor allem Eltern in der Verantwortung.

„Für Kinder ist das Fahrrad ein Fortbewegungsmittel, mit dem sie sehr gerne unterwegs sind“, sagt Gereon Hogenkamp von der Verkehrsunfallprävention der Polizei des Rhein-Kreises. Früher lernten Schüler in der vierten Klasse innerhalb einer Woche das theoretische Wissen zum Fahrradfahren. „Da kam die Polizei für die Zeit in die Schule. Kinder mit motorischen Defiziten hatten dann nur wenig Zeit, diese aufzuholen“, sagt Elke Husmann-Zich, Fachberaterin für die Verkehrserziehung im Rhein-Kreis. Heute erstreckt sich die Ausbildung über ein Jahr und wird in den Unterricht eingebaut.

Die Polizei arbeitet dabei mit der Schule zusammen. Das oberste Ziel ist dabei die Erziehung zur Selbstständigkeit. „Wir kämpfen dagegen, dass die Kinder von den Eltern um kurz vor acht vor der Schule rausgeschmissen werden“, sagt Husmann-Zich. Ein Fußgänger-Training in der ersten Klasse soll, gefolgt von der Fahrradprüfung in der vierten Klasse, Kinder mobiler machen. „Fuß- oder Fahrgemeinschaften schulen die Wahrnehmung. Dadurch reagieren Kinder dann auch schneller auf Reize.“



Das erste Training auf dem Fahrrad beginnt in manchen Schulen schon in der zweiten Klasse: „Je nach Klassengröße trainieren die Kinder für zwei bis drei Stunden den Umgang mit dem Fahrrad“, sagt Husmann-Zich. Bereits hier wird den Eltern eine Rückmeldung auf den motorischen Stand des Kindes gegeben. „Die Eltern wissen dann, ob ihr Kind beispielsweise unsicher im Bremsen ist oder das Tempo kontrollieren kann“, sagt Husmann-Zich. Die Mutter von zwei Kindern kennt aus eigener Erfahrung, wie interessiert Kinder sprichwörtlich am Ball bleiben, wenn ihnen etwas Spaß macht und sie es selber machen wollen. Als Elternteil gilt es diesen Drang zu unterstützen.

Am Ende des dritten Schuljahres ist es dann so weit: die Vorbereitungen auf den Fahrradführerschein beginnen. In fünf Modulen, lernen die Grundschüler, worauf es beim Fahrradfahren ankommt. Der wichtigsten Akteur sind auch hier: die Eltern. „So wie das Einmal-Eins müssen auch diese Sachen zu Hause geübt werden“, sagt Hogenkamp. Deshalb sei zwischen den einzelnen Modulen auch immer genug Zeit.