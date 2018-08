Grevenbroich: "Dinner in White" in Wevelinghoven

Veranstaltung feierte Premiere : Wevelinghovener speisen ganz in Weiß

Ein Abend ganz in Weiß: Das „Dinner in White“ feierte jetzt in Wevelinghoven seine Premiere. Mit 60 Teilnehmern lag es unter den Erwartungen der Veranstalter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Wevelinghoven 60 Gäste waren bei der Premiere des „Dinner in White“ dabei und genossen einen lauen Sommerabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor dem „Schwarzmarkt“ war ein roter Teppich ausgerollt worden, der zum „Dinner in White“ führte. Nina Esser-Drees möchte als Inhaberin nicht nur Mode verkaufen, immer wieder macht sich die Veranstaltungskauffrau in ihr bemerkbar. Zum ersten Mal gab es jetzt ein „Dinner in White“ in Grevenbroich. Mit der Resonanz war Esser-Drees nicht so ganz zufrieden: „Es sind rund 60 Leute gekommen – wir hätten mit mehr gerechnet.“ Mit diesem „Wir“ meinte sie die Physiopraxis am Park, die als Veranstalterin mit im Boot war.

Wer durch das Tor auf den großen Parkplatz kam, dem wurde weiß vor Augen, der konnte glauben, dass hier ein Film für eine Waschmittelwerbung gedreht wurde. Alle hatten sich an den Dresscode gehalten, bis auf einen jungen Mann – der trug zum weißen Shirt eine graue Hose. Zum Konzept gehörte, dass jeder Besucher seine Speisen und auch die Getränke mitbrachte. Wenn sich abzeichnete, dass in der heimischen Küche des Guten zu viel gemacht wurde, bot man die „Überproduktion“ einfach an den Nachbartischen an.

René Richter, neben Marcel Möller Inhaber der Praxis am Park, hatte einen ganzen Korb mit Baguettes mitgebracht – mehr war aus Zeitgründen nicht drin gewesen: „Ich betreue als Physiotherapeut den SC Kapellen, der gerade sein letztes Testspiel vor Beginn der neuen Saison hatte.“ Ach ja: Er hatte nicht nur die Baguettes besorgt, sondern auch den Eismann bestellt. Zu den Teilnehmern am „Dinner for White“, die den Sommerabend genossen, gehörten die Freundinnen Karin, Melanie und Simone aus Neukirchen und Gierath. Melanie, eine Tagesmutter, die sich um acht Kinder unter drei Jahren kümmert, hatte nicht nur gekocht, sondern auch eine nobel anmutende Menükarte gestaltet. Auch der passende Wein durfte an diesem „Mädelsabend“ nicht fehlen. Drei Meter entfernt saßen Julia und Thomas Dietz. Sie hatte Spezialitäten aus Blätterteig mitgebracht, wie sie typisch sind für ihr Heimatland Kasachstan.

Es gab übrigens auch etliche ungeladene „Gäste“, die in Schwarz-Gelb gekommen waren und die ziemlich nervten: Wespen.

(barni)