Plaza Hotel Grevenbroich jetzt Teil der Best Western-Kette

Grevenbroich Für die Umfirmierung wurden 114 Zimmer saniert, das Restaurant kommt im Herbst dran.

Das in den 1990er Jahren gebaute Haus gehört seit 2017 zur Plaza-Gruppe. Eigentümer ist die Familie Yalaz aus Heilbronn. Sie bleibt auch weiterhin Eigentümer, wenngleich sich das Hotel am Montanushof jetzt der Marke Best Western angeschlossen hat.

Seitdem heißt es Best Western Plaza Hotel Grevenbroich. Auch, wenn das von außen noch nicht sichtbar ist, „die neue Außenwerbung kommt in den nächsten Tagen“, erklärt Ingrid Arnade, Regionalleiterin der Plaza-Group. Vor der mehrtägigen Qualitätsprüfung durch Best Western sowie dem Markenanschluss standen umfangreiche Renovierungsmaßnahmen. „Alle 114 Zimmer wurden komplett neu gestaltet“, sagt Ingrid Arnade über die „Kernsanierung“, bei der nicht nur optisch modernisiert, sondern beispielsweise per WLan-Verlegung auf den Stand der Zeit gebracht wurde. Als nächstes stehen „kleinere Faceliftings“ in verschiedenen Bereichen an, im Herbst wird dann das Restaurant neu gestaltet werden. „Das alte Mobiliar wird durch Neues ersetzt“, neben dieser stilistischen Nuance soll auch an der Technik getüftelt werden, um die einzelnen Bestandteile des Frühstücks attraktiver und mit frischerem Angebot präsentieren zu können. „Mit Bravour“ habe das Team die Aufgaben bewältigt, lobt die Regionalleiterin ihre Kollegen für die Umsetzung des Konzepts – alle Um- und Ausbaumaßnahmen am dreigeschossigen Haus wurden bislang im laufenden Betrieb vorgenommen. „Aber wir machend das nicht zum ersten Mal“, verweist die Regionalleiterin auf erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Partner, mit dem in den vergangenen Jahren kräftig expandiert wurde: 23 der 34 Hotels der Betreibergesellschaft aus Heilbronn gehören bereits zu der Kooperation.