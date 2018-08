Grevenbroichs Grundschulen erstellen Medienkonzepte im Kontext von "Gute Schule 2020"

Grevenbroich „Gute Schule 2020“ bedeutet auch für die Jüngsten, Umgang mit Medien zu lernen.

Während die weiterführenden Schulen Grevenbroichs dabei aktualisierte Versionen erarbeitet und eingereicht haben, steht das Verfahren jetzt bei den Grundschulen der Schlossstadt an. Zehn Schulstandorte gibt es, wie Fachbereichsleiter Thomas Staff aufzählt. „Ziel ist, sie alle auf einem Level auszustatten“, erklärt er. „Früher gab es die Technik geballt in einem Computerraum“, ergänzt Annette Anner. „Jetzt sollen digitale Medien eine Selbstverständlichkeit als regelmäßiger Bestandteil des Unterrichts sein.“ In seiner Ausprägung dann individuell in Absprache mit dem Schulträger jeweils umsetzbar, fußen alle technischen Ausstattungen auf dem NRW-weit geltenden Medienkonzept. Das sei nicht statisch, sondern in einer permanenten Weiterentwicklung.