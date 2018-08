Grevenbroich: Politiker fordern kreative Müll-Kampagnen

Grevenbroich Lautstarke Feiern nach 22 Uhr, Müll und Pöbeleien im Stadtpark gebe es nach wie vor. Vor diesem Hintergrund kann die Fraktion „Mein Grevenbroich“ die positive Bilanz der Stadtverwaltung zum neuen Ordnungs- und Sicherheitsdienst (OSD) nicht ganz nachvollziehen. „Ich frage mich, auf welcher Grundlage dieses Resümee gezogen wurde“, sagt Ratsfrau Martina Suermann.

„Zu den Dienstzeiten des OSD mag es besser geworden sein. Wer aber mit offenen Augen durch die Stadt geht oder die Bürger nach ihren Eindrücken befragt sieht, dass es kein nachhaltiger Erfolg ist“, meint Martina Suermann.. „Die Störgruppen sind nicht blöd und wissen genau, wann der Ordnungs- und Sicherheitsdienst arbeitet“, eine Ausweitung deren OSD-Dienstzeiten wäre ein probates Mittel, die Dinge dauerhaft in den Griff zu bekommen.

Angesichts der klammen Stadtkasse aber ist das nicht das einzige Mittel, das die Fraktionsvorsitzende von „Mein Grevenbroich“ vorschlägt. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass Grevenbroich zur „Fair Trade“-Stadt avancieren will, müssten nachhaltige Müllvermeidungs-Strategien entwickelt werden. Ebenso müsse gegen das Wildmüllen angegangen werden, etwa indem mehr Abfallbehälter aufgestellt und für deren regelmäßige Entleerung gesorgt werde. „Wichtig ist, die Bürger zu sensibilisieren, etwas für ihre Stadt tun zu wollen“, sagt Martina Suermann.

Um die Menschen zu animieren, ihren Müll im Abfalleimer und nicht irgendwo zu entsorgen, würden „kreative Kampagnen helfen“, schaut sie zum Beispiel nach Hamburg. Dort fragen entsprechende Behältnissen etwa „Hast Du mal ‚ne Kippe?“ oder bekennen: „Ich bin für jeden Dreck zu haben“. Als hilfreich könnte es sich ebenso erweisen, in den Sommermonaten, „wenn viele draußen sind“, an neuralgischen Punkten sogenannte Müllmonster, also Abfalleimer im XXL-Format, zu platzieren. Die Hinterlassenschaften einiger weniger Gruppen seien eine „unglaubliche finanzielle Belastung – für alle Bürger“.