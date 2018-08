Grevenbroich: Verleiher bieten klimatisierte Festzelte an

Info

Schützenfeste in der Region Mit oder ohne Klimaanlagen in den Zelten feiern die Schützen am kommenden Wochenende in Grevenbroich-Neuenhausen. Auftakt ist am Samstag, 17 Uhr, mit dem Festgottesdienst. Und in Jüchen-Holz wird am Samstag, 16.30 Uhr, das Schützenfest von der Artillerie eröffnet mit einem Zug durchs durchs Dorf und dem Maiensetzen.