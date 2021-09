1:3-Niederlage gegen Berlin : Pinguine halten gegen Berlin lange mit

Lucas Lessio (Nr. 6) erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer der Pinguine. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder führten am Sonntag im Heimspiel gegen den Deutschen Meister von der Spree vor nur 2377 Zuschauern lange mit 1:0, unterlagen am Ende aber nach einem Doppelschlag der Gäste mit 1:3. Lucas Lessio traf für die Gastgeber.

Von Josef Hermanns und H.-G. Schoofs

Die Krefeld Pinguine unterlagen am Sonntag in der Yayla-Arena vor der Minuskulisse von 2377 Zuschauern dem Deutschen Meister Eisbären Berlin mit 1:3 (0:0,1:0,0:3). In einem gutklassigen und spannenden Spiel zeigten die Pinguine gegen den Meister eine starke Leistung und mussten sich erst im letzten Abschnitt nach einem Doppelschlag der Berliner binnen 47 Sekunden geschlagen geben. Insgesamt bestätige die Mannschaft ihren Aufwärtstrend.

Das Trainerdreigestirn um Multifunktionär Sergey Saveljev bot gegen den Hauptstadtclub exakt die gleiche Mannschaft auf, die am Donnerstag mit 4:3 gegen die Iserlohn Roosters den ersten Heimsieg der neuen Saison eingefahren hatte. Als Back-up-Goalie nahm an Stelle von Nikita Quapp Sergei Belov auf der Bank Platz. Die Trainer setzten weiter auf ihre Defensivtaktik und auf schnelle Konter. Torhüter Oleg Shilin war wie schon gegen Iserlohn ein sicherer Rückhalt.

so spielen sie Krefeld - Berlin 1:3 (0:0,1:0,0:3) Pinguine: Shilin - Gläßl/Hersley, Sacher/Jensen Abo, Kulda/Tiffels, Mass – Berlyov/Braun/Sabolic, Bracco/Lucenius/Lessio, Niederberger/Weiss/Blank, Hauf/Rutkowski/Volek. Zuschauer: 2377 Schiedsrichter: A. Bruggeman (USA), C. Schadewaldt (Schweinfurt). Tore: 1:0 (35:08) Lessio (Bracco/Sacher 5-4), 1:1 (41:07) Veilleux (Mik), 1:2 (47:51) Byron (Hördler/Pföderl), 1:3 (48:38) White (Despres/Boychuk). Strafminuten: Krefeld 4, Berlin 6.

In der Anfangsphase passierte vor beiden Toren nicht viel. In der 3. Minute war Shilin gegen Fiore gut postiert. Lucas Lessio prüfte eine Minute später Berlins Nationaltorwart Matthias Niederberger, der das Familienduell gegen seinen Bruder Leon, der bei den Pinguinen in einer Sturmreihe mit Alexander Blank und Alex Weiss spielt, bereits zum vierten Mal gewann. Mit zunehmender Spieldauer waren die Eisbären die dominierende Mannschaft. Die Defensive der Pinguine stand aber sicher und alles, was auf dem Krefelder Kasten kam wurde eine Beute von Shilin. Die vierte Sturmreihe der Pinguine mit Luca Hauf, Justin Volek und Maciek Rutkowski, die mehr Eiszeit bekam als am Donnerstag gegen Iserlohn, hatte einen starken Wechsel und setzte das Berliner Tor unter Druck. Eine Strafzeit gegen Arturs Kulda (11.) überstanden die Pinguine unbeschadet. In der 15. Minute wurde Lessio bei einem schulbuchmäßigen Konter von Niclas Lucenius bedient scheiterte aber am glänzend reagierenden Niederberger.

Im ausgeglichenen zweiten Drittel hatte Lessio in der 23. Minute am langen Pfosten die Führung auf dem Schläger, brachte den Puck aber nicht im Berliner Tor unter. Als Berlin eine Bankstrafe kassierte, konnten die Pinguine ihr erstes Überzahlspiel nicht zur Führung nutzen, weil Robert Sabolic und Licenius an Niederberger scheiterten. Eine Strafzeit gegen Blank überstanden die Krefelder. In der 34. Minute checkte der Berliner Kai Wissmann Pinguine Stürmer Volek an der Bande. Volek wurde noch auf dem Eis von Mannschaftsarzt Dr. Martin Wazinski behandelt und musste dann mit einer Oberkörperverletzung in die Kabine. Wissmann musste für zwei Minuten in die Kühlbox. Das nutzte Lessio in bester Abstauber-Manier nach einem Schuss von Jeremy Bracco zur verdienten Führung. Eine Strafe gegen den ehemaligen Krefelder Torjäger Kevin Clark zwei Minuten vor Ende des zweiten Drittels konnten die Pinguine nicht nutzen, um die Führung auszubauen.