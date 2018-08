ADFC Feierabendtour führt entlang Grevenbroicher Kunstschätze

Kunst in Grevenbroich per Rad erkunden

Grevenbroich Als ursprünglicher Mit-Initiator der ADFC-Ortsgruppe Grevenbroich ist Jürgen Holitschke ein alter Hase als Tourenleiter. Bei ihm geht es nicht allein ums Rad fahren, die von ihm geleiteten Touren führen gerne zu lokalen Kunstschätzen.

So auch die Feierabendtour, die heute um 18 Uhr am Marktplatz vor dem Alten Rathaus beginnt.

Schlicht mit „Kunsttour“ überschrieben, erzählt die Überschrift wenig über den Ablauf des etwa 25 Kilometer umfassenden Ausflugs. „Sonst wäre ja keine Überraschung dabei“, erzählt der ehemalige Kunsterzieher, der am Erasmus-Gymnasium unterrichtete. Weil heute ein weiterer tropischer Sommertag prognostiziert wurde, „könnte es in den Bend gehen. Da ist es luftiger und kühler als auf dem freien Feld“. Dafür ginge es am „Permanent Lightning“, dem kunstvollen Silberblitz am Stadtpark vorbei. „Ein hervorragendes Objekt“, wie Jürgen Holitschke die Freiluftinstallation lobt, die er „immer wieder gerne“ betrachtet. „Wir haben ja einiges Schönes“, sagt er auch über Werke wie „Junge mit Rad“ oder den „Eisernen Thron“, die Anatol der Stadt beschert hat.