Start in Grevenbroich Radfahrer wollen gegen geplante Rheinwasser-Transportleitung protestieren

Die Arbeiten für den Bau der 45 Kilometer langen Rheinwasser-Transportleitung sollen noch in diesem Jahr beginnen, im großen Stil soll es nächstes Jahr losgehen. Ab 2030 soll Wasser aus dem Fluss durch die Röhren strömen – und zwar in Richtung der Tagebaue Hambach und Garzweiler. Deren Restmulden sollen in riesige Seen verwandelt werden. Das hat nicht bloß touristische Gründe. Es geht vielmehr darum, den Wasserhaushalt der Braunkohleregion wieder in die Waage zu bringen. Die Röhren für die Versorgungsader sollen in offener Bauweise verlegt werden: RWE hat dazu Kontakt unter anderem mit zahlreichen Landwirten in der Region aufgenommen, deren Ackerflächen in Anspruch genommen werden müssen.