SEV auf allen Linien Jetzt auch noch RE8 und RB27 – Grevenbroich für drei Wochen vom Zugverkehr abgeschnitten

Bahnreisende in Grevenbroich müssen erneut eine dicke Kröte schlucken. In wenigen Tagen wird die Stadt vorübergehend vom Bahnverkehr so gut wie abgeschnitten sein. Dann wird kein Zug mehr nach Neuss rollen, kein Zug mehr nach Mönchengladbach – und auch nicht nach Köln. Lediglich die Verbindung nach Bedburg bleibt bestehen. Grund dafür sind Bauarbeiten. Und zwar solche, die sich zeitlich (aus Grevenbroicher Perspektive betrachtet) denkbar ungünstig überschneiden.