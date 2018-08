Grevenbroich: Bahnstraße bis Freitag gesperrt

Sperrung in Grevenbroich

Bis Freitag einschließlich ist die Bahnstraße in der Innenstadt wegen Asphaltierungsmaßnahmen komplett gesperrt. Foto: Valeska von Dolega

Autofahrer müssen sich in der City umstellen: Die Stadt hat die Bahnstraße gesperrt.

Aus diesem Grund ist die Straße – von der Erftbrücke am Hartmannweg bis zur Einmündung in den Ostwall – gestern gesperrt worden. Bleibt das Wetter stabil, kann die Freigabe am Freitag Abend erfolgen, teilt Rathaussprecher Stephan Renner mit. Nach den Plänen der Stadtverwaltung sollen sämtliche Arbeiten noch vor dem Beginn des Grevenbroicher Schützenfestes abgeschlossen werden. Für 2019 ist der Umbau der Bahnstraße zwischen dem Ostwall und dem Platz der Deutschen Einheit geplant.