Lkw-Probleme im Grevenbroicher Industriegebiet : Weiter Ärger mit Lkw im Industriegebiet

Grevenbroich Lkw, die Zufahrten blockieren, und Trucker, die Müll hinterlassen – im Industriegebiet Ost gibt es Probleme. Bislang sei nichts passiert, kritisiert „Mein Grevenbroich“. Nun wird ein neues Müllsammelfahrzeug mit E-Antrieb eingesetzt.

Das Industriegebiet Ost sorgt immer wieder für Diskussion in den Ratsgremien. Unter anderem „Mein Grevenbroich“ kritisiert die Zustände, forderte wiederholt Lösungen. Grünstreifen würden zur „Verrichtung der Notdurft“ benutzt, häufig übernachteten Trucker in ihren Fahrzeugen im Gebiet, hinterließen Müll. Zudem würden Lkw gegenüber Einfahrten abgestellt, so dass der Anlieferverkehr nicht mehr auf die Firmengrundstücke fahren könne. Fraktionsvorsitzende Martina Suermann hakte nach einiger Zeit bei der Verwaltung nach. Passiert sei bisher nichts. Sie erkundigte sich, was mit den Anträgen ihrer Fraktion geschehe und wie denn die Lösung aussehe.