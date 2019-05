Maimarkt in Wevelinghoven : Das „Knight-Rider“-Auto aus der Kultserie

Optisch sticht Florian Berteles Pontiac Firebird jeden Ferrari aus. Mit seinem Nachbau des Kultautos K.I.T.T. aus der Serie „Knight Rider“ sorgt er für staunende Blicke. Am kommenden Sonntag präsentiert er ihn in Wevelinghoven.

Ein Auto, ein Computer, ein Mann: Wenn Dominic Güthaus mit seinem schwarzlackierten 82er Pontiac Firebird Trans Am durch die Region fährt, fühlen sich die meisten Verkehrsteilnehmer in die guten alten 1980er-Jahre zurückversetzt. Der 32-Jährige Tüftler aus Mülheim an der Ruhr hat das kultige Auto aus der US-Serie „Knight Rider“ nachgebaut. In Deutschland gibt es nur eine Handvoll Autos, die dem Pontiac Trans Am aus der Serie mit David Hasselhoff alias Michael Knight so nahe kommen.