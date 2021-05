Kontrolle in Mönchengladbach : Polizei stoppt Lkw mit 30 technischen Mängeln

Kontrolle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Abgefahrene Reifen, schwerer Ölverlust und Rost an tragenden Teilen – schon auf den ersten Blick erkannten die Beamten, dass mit dem kontrollierten Fahrzeug vieles nicht stimmte.

Polizisten haben am Donnerstagmorgen einen Lkw, mit dem Metallschrott eingesammelt wurde, stillgelegt. Bei der Kontrolle hatten die Beamten auf den ersten Blick am Fahrzeug abgefahrene Reifen, schweren Ölverlust und Rost an tragenden Teilen erkannt. Den Lkw führten sie daraufhin beim TÜV vor. Dort wurden insgesamt mehr als 30 technische Mängel entdeckt. Den Lkw stuften die Beamten daraufhin als verkehrsunsicher ein, entwerteten die Kennzeichen. Ferner stellten sie fest, dass der 32-jährige Fahrer keine Genehmigung zur Aufnahme von Altmetall besaß. Sie informierten darüber die Mags, die deshalb Anzeige erstattete. Den Fahrer und die Halterin des Lkws erwarten nun Bußgeldbescheide über mehrere hundert Euro sowie die Rechnung über die Kosten der TÜV-Untersuchung.