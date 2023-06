Feuer in Grevenbroich/Jüchen Waldbrand-Alarm an der Stadtgrenze zu Jüchen

Grevenbroich/Jüchen · Am Mittwoch um kurz nach 22 Uhr ist in einem Waldstück an der Grubenrandstraße ein Feuer ausgebrochen. Zeugen hatten den Notruf verständigt, sofort rückten mehrere Einheiten der Feuerwehr (auch aus Jüchen) zu dem Brand an der Stadtgrenze zwischen Grevenbroich und Jüchen aus.

09.06.2023, 12:09 Uhr

Feuerwehrleute aus Grevenbroich und Jüchen waren bei einem Waldbrand im Einatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Alarmiert wurden sie mit dem Stichwort Waldbrand in die Nähe der B 59-Brücke, die über die Grubenrandstraße führt. Wie die Feuerwehr Grevenbroich mitteilte, war dort Unterholz auf einer Fläche von geschätzt 150 bis 200 Quadratmetern in Flammen aufgegangen. Die Hauptamtler aus der Schlossstadt waren als erste am Einsatzort und löschten den Brand. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Die Retter appellieren, angesichts der hohen Waldbrandgefahr durch Trockenheit in diesen Tagen besonders achtsam zu sein – beispielsweise im Umgang mit glimmenden Zigarettenstummeln. Übers Wochenende soll die Waldbrandgefahr in der Region noch einmal steigen: auf Stufe vier von fünf.

(cka)