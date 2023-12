Südlich von Paderborn Kerze oder Zigarette Auslöser – Zwei Tote nach Brand in Bad Wünnenberg

Nach einem Wohnhausbrand mit zwei Toten in Bad Wünnenberg südlich von Paderborn gehen die Ermittler davon aus, dass eine brennende Kerze oder eine glimmende Zigarette das Feuer am Samstag ausgelöst hat. Am Donnerstag sollen beiden im Haus gefundenen Leichen obduziert werden, wie die Polizei in Paderborn am Montag mitteilte.