Freizeitanlagen für junge Leute geplant Stadt Grevenbroich legt Standorte für zwölf Jugendparks vor

Am Torfstecherweg in Gustorf und an der Bike-Anlage in Grevenbroich sollen die ersten beiden Jugendparks im Stadtgebiet entstehen. Darauf haben sich jetzt die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (JHA) verständigt. Darüber hinaus hat die Verwaltung zehn weitere Jugendpark-Standorte vorgeschlagen, über die aber erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden soll.