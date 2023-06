Neubaugebiet „Am Bahndamm“ in Neukirchen Erste Schnelllade-Tankstelle und Pläne für große Solar-Freilandanlage

Ärger bereitet nach wie vor die Einfahrt zum Versorgungszentrum: Trotz des absulten Halteverbots parken viele Fahrer am Rand der Straße, um kurze Besorgungen in der benachbarten Apotheke oder dem Kiosk zu tätigen. Dadurch kommt es häufiger zu Staus, die bis in den Mini-Kreisverkehr reichen. Michael Vreden sieht die Lösung des Problems in einer neu zu schaffenden Einbuchtung mit Kurzzeitparkzonen. Thema soll das auch in der Sitzung des Beirats Bauen am Dienstag sein.