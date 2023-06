Brauchtum in Grevenbroich Hartmut Stephan ist neuer Kronprinz in Kapellen

Der 57-Jährige wohnt in Grevenbroich und arbeitet als Anlagenführer. In zwei Jahren, beim Schützenfest 2025, sollen er und seine Frau gekrönt werden. Am Montag hatte im Festzelt bereits die Krönung von Bernd Giesen und seiner Königin Marlies stattgefunden. Durch den neuen Schützenfestablauf ab dem kommenden Jahr (Fest von Freitag bis Montag) wird Giesen erst 2025 von Hartmut Stephan abgelöst. Giesen darf sich also auf eine lange Königszeit freuen.