Sommerbrauchtum in Grevenbroich Noithausener feiern vier Tage lang Schützenfest im Dorf

Am Sonntag wollen die Schützen beim Frühschoppen ihre verdienten Mitglieder ehren. Zwei bemerkenswerte Jubilare: Willi Esser wird für 70 Jahre und Berthold Dyckers wird für 65 Jahre Mitgliedschaft im BSV geehrt. Am Sonntag um 16.30 Uhr tritt das Regiment zum großen Festumzug an. Die Schützen treffen sich am Rittergut, anschließend gibt es einen Festzug mit Parade vor der Kirche. Im Anschluss geht’s zur Abendveranstaltung ins Zelt.