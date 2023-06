Jugendlicher aus Grevenbroich sorgt für Einsatz in Dortmund Bundespolizei fasst 15 Jahre alten Smartphone-Dieb

Am Donnerstag Nachmittag gegen 16.30 Uhr sprachen zwei Jugendliche aus Schwerte eine Streife der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof an. Die Jungen erklärten den Beamten, dass ihrem Freund das Mobiltelefon entwendet worden war. Ein Jugendlicher soll die 14- und Zwölfjährigen mit einem Messer bedroht, die Herausgabe des Smartphones gefordert und mit der Hinzuziehung von fünf Freuden gedroht haben.