Bertram Graf von Nesselrode kandidiert nicht mehr für den Rat : Vize-Bürgermeister will aufhören

Wevelinghoven Bertram Graf von Nesselrode (68) wird 2020 nicht mehr für den Rat kandidieren. Für den Kreistag möchte er aber noch einmal seinen Hut in den Ring werfen.

Seit zehn Jahren ist er Mitglied des Rates, genauso lange agiert er als zweiter stellvertretender Bürgermeister. Im nächsten Jahr will sich Bertram Graf von Nesselrode (CDU) aber von der Stadt-Politik verabschieden. „Aus Altersgründen“, sagt er. 2020 vollendet der auf Haus Busch lebende Land- und Forstwirt sein 69. Lebensjahr. Für den Kreistag möchte er aber nach wie vor kandidieren. Dem gehört er schon seit 25 Jahren an.

Das Parteibuch hat Nesselrode seit 1991 in der Tasche. Ausschlaggebend für seinen Eintritt in die Union war das desaströse Wahlergebnis, das die CDU damals nach intern ausgefochtenen Machtkämpfen in Grevenbroich erzielte. „Nach dieser Katastrophe wollte ich mich politisch engagieren“, begründet der 68-Jährige. 1994 zog er in den Kreistag ein, 2009 kandidierte er zusätzlich für den Stadtrat. Das Doppelmandat sei ihm allmählich aber zu viel geworden. „Ich will kürzer treten“, sagt der Graf.