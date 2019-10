Mehrere Häuser ohne Trinkwasser : Straßen in Kapellen nach Rohrbruch gesperrt

Straßen in Kapellen nach Rohrbruch gesperrt

Jede Menge Schlamm hinterließ ein Rohrbruch, der sich am Montag im Kreuzungsbereich von Josef-Thienen- und Neißestraße ereignete. Foto: Dieter Staniek

Kapellen Anwohner, denen beim Duschen unerwartet das Wasser versiegte, Autofahrer, die auf der Straße plötzlich durch zentimetertiefes Wasser fahren mussten – am Montagmorgen wurde manchem im Kapellener Norden schlagartig klar, dass entlang von Josef-Thienen-, Neiße- und Neusser Straße etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.

Die Suche nach der Schadensstelle gestaltet sich für die GWG-Mitarbeiter sehr aufwendig. Denn das Leck ist – entgegen erster Vermutungen – nicht an einem Schieber im Kreuzungsbereich aufgetreten. Aus diesem Grund dauern die Arbeiten noch bis weit in den Montag Nachmittag hinein. So lange bleibt der Straßenzug im Bereich des Rohrbruchs für die Durchfahrt gesperrt.