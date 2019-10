City-Trödelmarkt in Grevenbroich : Trödler und Besucher trotzen in der Fußgängerzone dem Regen

Trödler und Besucher trotzen in der Fußgängerzone dem Regen

City-Trödelmarkt in Grevenbroich

Grevenbroich Regenschirme und Planen waren Trumpf beim siebten City-Trödelmarkt, den der Stadtmarketing-Verein am Sonntag in der Innenstadt ausrichtete.

In wetterfester Kleidung kamen die Besucher in die Fußgängerzone auch wenn es beim letzten City-Trödelmarkt im August deutlich voller gewesen war. Das gilt auch für das Angebot: „Viele haben wegen des Wetters abgesagt oder sind einfach nicht gekommen“, berichtete Robert Jordan, der den Markt für den Verein organisiert hatte. Rund 80 Anmeldungen gab es im Vorfeld, doch nur etwa zwei Dutzend Stände gruppierten sich auf der Kölner und Breite Straße sowie an der Erftpromenade. Dazwischen blieben größere Lücken. „Wir haben heute einen Satelliten-Trödelmarkt mit mehreren Stationen“, sagte Jordan und stellt während einer Regenpause gegen 13 Uhr fest: „Für das Wetter sind doch recht viele Besucher da.“ Doch bald setzte der Regen wieder ein, die meisten Stände waren bereits vor dem offiziellen Ende um 17 Uhr abgebaut.