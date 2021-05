„Lieblingsorte im Rhein-Kreis Neuss – Wir sind #auch da“ : Lebenshilfe startet große Plakat-Aktion zum Protesttag

Grevenbroich Auf großflächigen Plakaten zeigen Menschen mit Behinderungen ihre Lieblingsorte im Rhein-Kreis Neuss. Wie sich jeder an dieser Aktion über die Sozialen Medien beteiligen kann.

„Lieblingsorte im Rhein-Kreis Neuss – Wir sind #auch da“ heißt die Aktion, die die Lebenshilfe rund um den 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, in Grevenbroich und Umgebung zeigt. Die Plakate stehen unter anderem am Bahnhof, Am Rittergut in Noithausen und am Marktplatz in Wevelinghoven, aber auch an prominenten Stellen in den Nachbarstädten Dormagen und Korschenbroich.