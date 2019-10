Egerling, Schirmling und Co. : Pilzen unter die Haube geschaut

Grevenbroich Die Biologin Regina Thebud-Lassak führt regelmäßig Hobby-Pilzkundler in die Natur und erklärt, worauf es beim Pilzesammeln ankommt. Im Erftbend wird die Gruppe schnell fündig, doch nicht alles kommt in die Pfanne.

Pilzwanderung Das nächste Mal geht es am 3. November los. Start ist in Wevelinghoven, am Parkplatz Hemmerdener Weg/Ecke Sportplatzweg. Die Wanderung geht drei Stunden, wetterfeste Kleidung wird empfohlen. Anmeldung bei der Volkshochschule Grevenbroich unter der Kursnummer K11200303.

Ein Stinkschirmling macht somit den Auftakt der Wanderung, reihum sollen die Mitglieder der Gruppe ihre Nase an die Lamellen des Pilzes halten. „Und? Wonach riecht das für Sie? Würden Sie den in die Pfanne hauen?“, fragt Thebud-Lassak. Der Pilz riecht nicht so intensiv wie er könnte, der starke Regen am Mittag hat ihn etwas ausgewaschen. Ein leicht säuerlicher Geruch ist aber dennoch wahrnehmbar. „Den sollten Sie nicht essen, er ist leicht giftig“, bestätigt die Biologin.