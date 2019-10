Stadtbücherei Grevenbroich : Bilderbuch-Kino begeistert die Kinder

Grevenbroich Das Bilderbuchkino der Stadtbibliothek macht aus einer Vorleserunde eine Vorstellung. Während die Geschichte der kleinen Hexe vorgetragen wird, können die Kinder dem Treiben auf der Leinwand folgen.

Erwachsene würden sich in so einem Kinosaal vielleicht etwas schwer tun. Alle Kinder reden durcheinander, zeigen immer wieder auf die Leinwand, kommentieren lauthals. Davon lässt sich Els Krughöfer aber nicht irritieren. Sie liest den Kindern, die an diesem Nachmittag in die Stadtbibliothek gekommen sind, die Geschichte der kleinen Hexe vor. Auf der Leinwand neben ihr erscheinen die passenden Szenen des Bilderbuchs, sehr zum Gefallen der kleinen Zuschauer.

Die Mitglieder des Fördervereins der Stadtbibliothek eröffnen die Vorstellungen des Bilderbuchkinos an jedem dritten Donnerstag im Monat. Um 15 Uhr und 16 Uhr lesen sie je eine Geschichte vor. Dazwischen gibt es eine ausgedehnte Pause, in der die Kinder spielen, aber auch selbst auf Entdeckungstour in der Grevenbroicher Bibliothek gehen. „Die Pause ist ja auch dazu da, dass sich die Kinder austoben können und nicht so lange stillsitzen müssen“, erklärt Lothar Rübsam. Rübsam kümmert sich um die Technik, bedient den Laptop und den angeschlossenen Beamer. Für die Kinder hat er außerdem ein paar Süßigkeiten mitgebracht, die er in der Pause bereitwillig verteilt.