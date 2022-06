Nachruf : Trauer um Grevenbroicher Altbürgermeister Heckelmann

Grevenbroich Der ehemalige Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Erich Heckelmann ist im Alter von 87 Jahren in seinem Heimatort Neukirchen verstorben. Er war nicht nur politisch aktiv, sondern engagierte sich auch in mehreren Vereinen der Schlossstadt.

„Ein Schock“, sagt Fraktions- und Kreisvorsitzender Daniel Rinkert zum Tod des Altbürgermeisters. Die Urkunde für eine 65-jährige Parteizugehörigkeit sollte Erich Heckelmann in Kürze überreicht werden – wegen der Corona-Pandemie mit einem Jahr Verspätung. Diese geplante Dankesgeste für viele Jahrzehnte geleistete Arbeit wird nun vom Tod des Politikers überschattet.

Im Alter von 21 Jahren trat Erich Heckelmann in die Reihen der SPD. Zunächst Mitglied des Neukirchener Gemeinderates, saß er nach der Kommunalreform nicht nur im Rat der neuen Stadt Grevenbroich, er führte auch die SPD-Fraktion im Kreistag und den Kreisverband der Sozialdemokraten. Zudem war der Vater von zwei Kindern auf NRW-Ebene aktiv: von 1978 bis 1996 agierte er als Mitglied des Landtages. „In dieser Eigenschaft kümmerte er sich auch um die kleinen Dinge“, erinnert sich Weggefährtin Rosemarie Cremer. In Heckelmanns Sprechstunden, die er regelmäßig in seinem Wahlkreis anbot, sei es oft auch um lokale Angelegenheiten gegangen, denen er sich gerne annahm.