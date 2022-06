Grundschule Grevenbroich-Kapellen : Architekten bestätigen laut Stadt Platz für fünfzügige Schule

Kapellen Die umstrittene Bebauung des „Vereins-Areals“ an der Schubertstraße mit zwei Mehrfamilienhäusern soll einer möglichen Erweiterung der Grundschule nicht im Weg stehen. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Protest gegen die Neubaupläne gegeben.

Die Bebauung des Areals an der Schubertstraße, auf dem zurzeit drei Vereins-Pavillons stehen, steht einer künftigen Erweiterung der Grundschule Kapellen nicht im Weg. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit Verweis auf Untersuchungen einer Architektengesellschaft mit. Diese soll bestätigt haben, dass auf der verbleibenden Grundstücksfläche genug Platz für eine Schulerweiterung vorhanden ist – konkret für den Bau einer maximal fünfzügigen Grundschule in zweigeschossiger Bauweise.