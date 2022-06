Spiritueller Zwischenruf : Die Zusammengehörigkeit feiern

Langwaden Wer jetzt wieder Feste feiert, muss sich vor Augen halten, dass dies nicht selbstverständlich ist, meint Bruno Robeck, Prior der Zisterzienser aus dem Kloster Langwaden.

Endlich. Nach zwei Jahren konnte die Fronleichnamsprozession erstmals wieder ohne Coronaeinschränkungen stattfinden. Dieses große öffentlichkeitswirksame Kirchenfest reiht sich damit in die anderen größeren gesellschaftlichen Veranstaltungen ein – angefangen beim internationalen Hansetag in Neuss bis hin zur gepflegten Dorfkirmes im Nachbarort.

Wer keinen Zugang zu solchen Großveranstaltungen hat, wird sich eher über die Euphorie der Teilnehmenden wundern, endlich wieder dabei sein zu können. Er hat die Massenaufläufe in den letzten beiden Jahren nicht vermisst. Er wusste es zu schätzen, dass Straßen oder Plätze wegen Veranstaltungen, Paraden oder Prozessionen nicht abgesperrt waren und dass der Lärmpegel an diesen einschlägigen Orten gegen Null ging. In diesem Jahr scheint alles wieder wie vor Corona sein.