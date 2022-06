Brand in Grevenbroich : Mülltonne in Flammen - Feuer greift auf Radstation über

Grevenbroich​ In der Nacht zu Sonntag, 19. Juni, gegen 3.20 Uhr kam es zu einem Mülltonnenbrand in Grevenbroich am Bahnhofsvorplatz.

Der Papiermüllbehälter wurde vollständig zerstört, teilte die Polizei mit. Auf der rechten Seite des Behälters befindet sich eine Packstation, an der in Folge der Hitze eine Glasscheibe barst.

Die Feuerwehr löschte den Brand und musste sich hierfür gewaltsam Zutritt zur angrenzenden Radstation verschaffen, auf die die Flammen auch bereits übergegriffen hatten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

(NGZ)