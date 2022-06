Volkslauf in Grevenbroich: Citylauf startet als Event für Familien​

Grevenbroich Im Stadtzentrum ist die sechste Auflage des beliebten Citylaufs gestartet. Erwartet werden mehr als 1600 Teilnehmer. Zum Auftakt gab es wie gewohnt einen großen Familienlauf.

Um Punkt 17.30 Uhr am Freitagabend knallte es an der Erftbrücke am „Eingang“ zur Grevenbroicher Fußgängerzone: Startschuss für die sechste Auflage des Citylaufs – wie immer mit dem Familienlauf als Auftakt (im Foto). Mehr als 300 Teilnehmer hatten sich zuvor bei den Organisatoren der SG Neukirchen-Hülchrath allein für diesen Lauf angemeldet, weitere werden am Abend folgen.