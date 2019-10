Besucher kommen aus der ganzen Region : Grevenbroich startet am Samstag ins Oktoberfest

Grevenbroich Am Samstag ist es soweit: Auf dem ehemaligen Zuckerfabrik-Gelände startet das große Grevenbroicher Oktoberfest. 90 Prozent der Tickets sind bereits verkauft, meldet Organisator Marc Pesch. Die letzten Karten gibt es in den Vorverkaufsstellen.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch diesmal wieder die beliebte Band „Brandig“ aus Reit im Winkl mit dabei sein. Das große „Alpenmadl“-Festzelt steht bereits, ebenso die „Reit-im-Winkler-Almhütte“. Am ersten Wochenende werden laut Veranstalter mehr als 1300 Gäste dabei sein, am zweiten Wochenende fast 2000.

Beginn an beiden Samstagen ist um 18 Uhr. Um 19.30 Uhr wird Bürgermeister Klaus Krützen in Begleitung der Hauptsponsoren und Wiesn-Königin Jil Feuster das erste Fass anschlagen.

Für den 12. Oktober gibt es noch Karten in allen Kategorien, während für den 19. Oktober nur noch wenige Stehplatz-Tickets erhältlich sind. Die Eintrittskarten können im Rathaus-Kiosk Wevelinghoven, im Reisebüro Broich in Kapellen, bei Alltours und „Rebell“ in Grevenbroich, bei Blumen Krüppel in Allrath oder im Online-Shop (tickets.marcpesch.de) erworben werden.