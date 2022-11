Kultur in Grevenbroich : Foto-Ausstellung zeigt Canyons

Grevenbroich Heinz Birkenheuer ist 85 Jahre alt und ungemein agil: Er stellt jetzt eindrucksvolle Werke in der Versandhalle auf der Grevenbroicher Stadtparkinsel aus.

Nach dem Tod von Uwe Klappoth vor etwa zwei Wochen ist Heinz Birkenheuer jetzt das einzige noch lebende Mitglied der Künstlergruppe „Die Spröden“. Er ist 85 Jahre alt und stellt seit gestern in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel aus. „Antelope Canyon“ heißt die Foto-Ausstellung. Die Arbeiten sind in den Jahren 2007 und 2014 entstanden. Die gezeigten Fotos stammen aus den beiden Antelope Canyons, gelegen im Reservat der Navajo-Nachkommen im Grand Canyon Nationalpark im Staate Arizona .

Heinz Birkenheuer aus Wevelinghoven spricht im Zusammenhang mit seiner Ausstellung ungern von einer Fotoausstellung, er bevorzugt den Begriff Dokumentation – die Dokumentation von natürlichen Strukturen und Farbverläufen, die durch Erosion entstanden sind. Die ungewöhnlichen Strukturen entstanden nach dem Driften der Kontinente und dem anschließenden Anheben der Erdkruste um mehrere 100 Meter im mittleren Bereich der USA . Was auffällt: Die Fotos ähneln vielen der plastischen Arbeiten von Birkenheuer. Warum sie jetzt zu sehen sind: „Die Dokumentationen von den beiden Antelope Canyons sind so eindrucksvoll, dass man sie als Fotos nicht länger in den Schubladen verstauben lassen sollte, sondern sie einem interessierten Publikum zeigen sollte.“ Eine großzügige Geste: Heinz Birkenheuer würde sich zum Selbstkostenpreis von seinen Fotos trennen.

Der Anblick dieser Fotos, die der Wevelinghovener mit einer Kleinbildkamera aufgenommen hatte, wirft auf den ersten Blick beim Betrachter Fragen auf. Was ist das? Wie groß ist das? Das Gestein ist über eine unglaublich lange Zeit so geformt worden, dass es teilweise so leicht wirkt wie Stoffe, die im Winde wehen. Es könnte sich auch um mikroskopische Aufnahmen handeln. Eine Einordnung der Größe wird immer dann möglich, wenn ein Mensch auf den Fotos sichtbar wird – dann erkennt man die enormen Dimensionen der Canyons. Die Lichtverhältnisse waren für Heinz Birkenheuer eine besondere Herausforderung. Einer der beiden Canyons ist über einen Felsspalt zu erreichen. Lediglich zwei Stunden am Tag gibt es dort Licht in ausreichendem Maße. Die beherrschende Farbe ist ein Braunrot, die bizarren Formen lässt Assoziationen zu floralen Motiven zu. „Ich liebe diese Formen, die die Natur geschaffen hat“, sagt der Künstler, der seit einiger Zeit der Galeriewerkstatt Knechtsteden angehört. „Ich habe mich in den letzten Jahren etwas zurückgenommen und war nicht mehr aktiv. Somit ist die jetzt gezeigte Ausstellung ein Griff aus der Vergangenheit“, erklärt der 85-Jährige.