Pädagogisches Konzept wird vorgestellt : Eltern können sich über neue Gesamtschule in Grevenbroich informieren

Grevenbroich Im August hatte der Stadtrat die Errichtung der dritten Gesamtschule sowie die sukzessive Auflösung der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Grevenbroich beschlossen. In neun Monaten soll neue Gesamtschule starten.

In neun Monaten soll die dritte Gesamtschule in Grevenbroich ihren Betrieb aufnehmen. Familien mit Viertklässlern können sich jetzt über das pädagogische Konzept der neuen Schule informieren. Die Termine für die Info-Abende sind am kommenden Dienstag, 15. November, 19 Uhr, sowie am Dienstag, 22. November, ebenfalls um 19 Uhr. Beide Veranstaltungen laufen in der Aula der Diedrich-Uhlhorn-Realschule am Heyerweg 12 in Wevelinghoven. In die Schulgebäude wird dort später die neue Gesamtschule einziehen. In den ersten drei Jahren werden die Gesamtschüler aber in den Räumen der früheren Realschule Bergheimer Straße lernen, dann steht der Umzug an. Der Schulkomplex am Heyerweg soll in kommenden Jahren für die neue Schule ausgebaut werden.