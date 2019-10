Austauschschüler Arturo Carrillo aus den USA in Grevenbroich : „Ich fühle mich hier viel sicherer“

Grevenbroich Arturo Carrillo besucht ein Schuljahr lang das Pascal-Gymnasium in Grevenbroich. Was dem gebürtigen US-Amerikaner gefällt, was seine Freundin dazu sagt und was er von europäischer Politik hält.

Überall offene Türen, keine Sicherheitsschleusen, keine Rucksackkontrolle. Der Schulalltag in Grevenbroich ist um einiges entspannter als in Chambersburg, Pensylvania, wenn man Arturo Carrillo so zuhört. Der 18-jährige US-Amerikaner mexikanischer Eltern besucht seit einem Monat die elfte Klasse des Pascal-Gymnasiums in Grevenbroich. „Ich fühle mich hier viel sicherer“, sagt er.

Arturo Carrillo (18), Austauschschüler aus Chambersburg, Pennsylvania besucht ein Schuljahr lang das Pascal-Gymnasium in Grevenbroich. Foto: Hans-Dieter Staniek

Carrillo kommt aus Chambersburg im US-Bundesstaat Pensylvania. Die 20.000-Einwohner-Stadt liegt knapp zwei Autostunden nördlich von Washington D.C. in einem für die amerikanische Geschichte vielleicht wichtigsten Landstrich. Denn in Philadelphia, weiter östlich, wurde 1776 die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Der Staat gehört zu den 13 Gründerstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. William Penn, Gründer des Staates, war hundert Jahre zuvor durch Europa gereist, um sein Land bei Siedlern anzupreisen - mit Erfolg, auch im deutschsprachigen Raum. Noch heute geben rund 25 Prozent der Einwohner des Staates an, deutscher Abstammung zu sein. Und obwohl Pennsylvania, wie viele andere US-Staaten auch, keine offizielle Amtssprache hat, wird in Behörden neben Englisch auch Deutsch verwendet.

Info

Carrillo hat in seiner Heimat die Highschool, also die Klassen neun bis zwölf, schon abgeschlossen. Im Gegensatz zum Unterricht hier hatte er dort nur sieben Fächer und diese jeden Tag. Das sei für ihn anfangs eine große Umstellung gewesen, aber inzwischen findet er der System hierzulande besser. Auch, dass es zwei große Pausen und nicht nur eine Mittagspause gibt und die Schulstunden kürzer sind als in den USA. Den Unterrichtsstoff findet er anspruchsvoll, gemessen an der elften Klasse in seiner Heimat. Das beste an der Schule hier sei aber, dass alle Türen immer offen seien. „Zuhause werden die Türen nach Unterrichtsbeginn abgeschlossen“, erzählt Carrillo. Auch die Rucksäcke dürften die Schüler nur in ihren Spinden lassen und nicht mit in die Unterrichtsräume nehmen. Damit niemand darüber stolpere, aber auch, damit niemand etwas Gefährliches in die Klasse schmuggeln könne.

Die Bereitschaft, eine zweite Sprache zu lernen, sei in den USA aber nicht besonders ausgeprägt, berichtet Carrillo. Nur etwa ein Fünftel der Schüler lernten überhaupt eine Fremdsprache, die meisten Spanisch. „Ist ja auch klar, im gesamten mittel- und südamerikanischen Raum ist Spanisch verbreitet“, sagt er. Zum Norden hin, nach Kanada, gebe es auch einige, die Französisch lernten. „Aber die Kanadier sprechen auch hervorragend Englisch, also ist das auch wieder nicht so wichtig.“ In Pennsylvania ist das vielleicht aufgrund der Siedler etwas anders, Carrillo hatte die Wahl zwischen Latein, Deutsch und Spanisch auf der Highschool. Da er Spanisch schon vom Elternhaus mitbekam, entschied er sich für Deutsch.

Seine Sprachwahl ermöglichte es ihm, am Studienbrücke-Programm des Goethe-Instituts teilzunehmen. Darüber können Schüler verschiedenster Länder - darunter auch China, Russland und natürlich die USA - Vorbereitungskurse absolvieren, um am Ende an einer deutschen Hochschule studieren zu können. „Das wäre natürlich super“, sagt Carrillo, „vor allem finanziell.“ Denn während ein Studium in den USA ein „kleines Vermögen“ koste, seien die Studiengebühren in Deutschland für ihn überschau- und machbar. Sollte das alles so klappen, will er Deutsch als Fremdsprache studieren, um im Anschluss in den USA Deutschunterricht zu geben.

Für seine Freundin sei das unvorstellbar, erzählt Carrillo. Sie habe zwar vier Jahre Spanisch gelernt, aber für ein Jahr nach Spanien zu gehen, traue sie sich deshalb nicht zu. Sie habe aber Verständnis dafür, dass er das mache. Zu ihr und seiner Familie versuche Carrillo über Videoanrufe so engen Kontakt wie möglich zu halten. „Wegen der Zeitumstellung ist das aber schwierig. Wenn ich nach Hause komme, sind sie auf der Arbeit. Wenn sie von der Arbeit kommen, gehe ich schon wieder ins Bett“, berichtet er. Pennsylvania liegt sechs Stunden vor deutscher Zeit. Wenn es hier 22 Uhr ist, ist es dort 16 Uhr.

Während seiner Zeit in Europa möchte er auf jeden Fall noch andere Länder besuchen. „Das ist erstaunlich, wie kurz die Entfernungen sind, bis man einer völlig anderen Kultur und eine anderen Sprache begegnet“, sagt Carrillo begeistert. In den USA gäbe es zwar zwischen Ost- und Westküste gewisse Unterschiede, aber so groß wie hier seien diese nicht. Gerade die nächstgelegenen Länder wie die Niederlande, Frankreich und Belgien will er sich ansehen. Aber auch mehr von Deutschland. „In Köln und in Düsseldorf war ich schon“, berichtet er, „Köln gefällt mir sehr.“